Inter colpo Curtis Jones | trattativa aperta con il Liverpool
L'Inter sta negoziando con il Liverpool per acquistare Curtis Jones. La trattativa è aperta e si discute il prezzo di trasferimento. La società nerazzurra valuta quanto deve investire per convincere i Reds a cedere il centrocampista. La possibile vendita di un altro centrocampista, che potrebbe portare liquidità, potrebbe influenzare il budget disponibile per l'operazione.
? Punti chiave Quanto deve sborsare l'Inter per convincere il Liverpool a cedere Jones?. Come influirà la vendita di Stankovic sul budget per il centrocampista?. Chi sostituirà Dumfries se la trattativa per Palestra andrà in porto?. Perché la dirigenza nerazzurra punta proprio su Jones per il ritiro?.? In Breve Liverpool chiede oltre 30 milioni per Curtis Jones, Inter punta a 20-25 milioni.. Riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Club Brugge per la clausola di 23 milioni.. Inter monitora Marco Palestra dell'Atalanta per sostituire Denzel Dumfries in difesa.. Direttori sportivi si incontrano la prossima settimana per definire i dettagli economici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
COLPO CURTIS JONES! TRATTATIVA AVANZATA COL LIVERPOOL
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Interlancio a Montecarlo: l’Inter punta Curtis Jones dal LiverpoolL'Inter valuta l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool per rinforzare il centrocampo.
Inter, pressing su Curtis Jones: distanza di 10 milioni col LiverpoolL'Inter ha avviato trattative per acquistare Curtis Jones dal Liverpool, offrendo circa 10 milioni di euro.
Temi più discussi: Inter, doppio colpo in mezzo: Koné entro un mese, poi Jones. Le trattative; Jones la priorità a centrocampo: potrebbe essere lui il primo colpo di mercato messo a segno dall'Inter; Jones IL PRIMO COLPO; Inter, c'è il primo colpo: affondo finale per Jones, può arrivare a inizio giugno.
GAZZETTA DELLO SPORT: Il primo colpo dell’Inter può essere Curtis Jones: nuovi contatti la prossima settimana per provare a chiudere. La chiave è la percentuale sulla rivendita. facebook
La lista dei desideri di Cristian #Chivu per l’ #Inter I nerazzurri ridisegnano il centrocampo con Curtis #Jones - pupillo del tecnico romeno - mentre in fascia si studia il colpo #Palestra Sono i nomi giusti #Calcionews24 x.com
Per quanto riguarda Curtis Jones, la differenza tra l'offerta dell'Inter e il prezzo richiesto dal Liverpool è di 10 milioni. I Reds chiedono 30 milioni più una percentuale su un'eventuale futura rivendita del giocatore inglese, mentre i nerazzurri restano fermi a 20 mi reddit
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