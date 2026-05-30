Inter colpo Curtis Jones | trattativa aperta con il Liverpool

Notizia in breve

L'Inter sta negoziando con il Liverpool per acquistare Curtis Jones. La trattativa è aperta e si discute il prezzo di trasferimento. La società nerazzurra valuta quanto deve investire per convincere i Reds a cedere il centrocampista. La possibile vendita di un altro centrocampista, che potrebbe portare liquidità, potrebbe influenzare il budget disponibile per l'operazione.