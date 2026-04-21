Promozione Agrate e Lesmo si fermano Il sogno sfuma sul più bello

Le squadre di Agrate e Lesmo si sono fermate dopo un pareggio per 1-1 contro l’Ausonia, risultato che ha impedito loro di ottenere la promozione. La squadra guidata da Francesco Natobuono ha concluso la stagione nel girone D con questo punto, lasciando la vittoria finale all’altra formazione milanese, che ha così conquistato l’Eccellenza. La partita si è giocata in casa della squadra di Agrate e Lesmo.

Si spengono i sogni di Speranza Agrate e Lesmo. Definitivamente per la squadra allenata da Francesco Natobuono, che nel girone D pareggia 1-1 in casa contro l’Ausonia e lascia strada libera alla formazione milanese del Franco Scarioni che festeggia l’Eccellenza. E quasi per quella allenata da Simone Fossati, il Lesmo, che perde 2-1 a Colico e scivola al terzo posto sopravanzato anche dall’Olginatese (vittoriosa 4-2 sul campo della Bellagina) e dalla capolista solitaria Manara (3-1 sul Civate) ora a +3. Per entrambe c’è la seconda chance chiamata playoff che potrebbero però essere molto meno generosi rispetto agli ultimi anni se in Eccellenza si tornasse in una formula ridotta a 16 squadre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Agrate e Lesmo si fermano. Il sogno sfuma sul più bello Notizie correlate Irish Open 2026: il sogno azzurro sfuma sul più belloDopo il secondo posto di Umberto Ruggeri nel 2025, l'Italia poteva legittimamente pensare al colpaccio in quel di Dublino. Calcio Promozione: Agrate allunga in testa. Frenata del Lesmo, il Meda corre verso i playoffLa domenica appena trascorsa potrebbe avere segnato una svolta nel girone D del campionato di Promozione a favore della Speranza Agrate che soffre ma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calcio, disastro brianzolo in Promozione: Lesmo e Speranza Agrate salutano la vetta; Promozione gir. B, C e D (MB): il resoconto del turno di oggi; Calcio, promozione da brividi: il Lesmo prosegue la scalata, la Speranza Agrate si ferma; Promozione gir. B, C e D (MB): il resoconto del turno di oggi, già i primi verdetti. Promozione. Agrate e Lesmo si fermano. Il sogno sfuma sul più belloSi spengono i sogni di Speranza Agrate e Lesmo. Definitivamente per la squadra allenata da Francesco Natobuono, che nel ... msn.com Promozione. Il Lesmo balza in vetta. Agrate si fa raggiungereÈ stata una domenica che ha cambiato tutte le carte in tavola nei due gironi ancora incerti di Promozione. Minimo comun denominatore? Il passo falso di chi sta davanti e dietro tutte pronte ad ... ilgiorno.it TOP 11 PROMOZIONE - Ecco le formazioni ideali della 28esima giornata nei girone A e B - facebook.com facebook Samir Handanovic in tribuna a vedere la Primavera. L'ex portiere nerazzurro oggi guida l'Under 17 (domani lo scontro al vertice contro il Verona), nel futuro potrebbe esserci proprio la promozione in Primavera x.com