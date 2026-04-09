Giornate del mare e della costa | iniziative dedicate a tutela e valorizzazione del territorio

L’11 e il 12 aprile 2026, Ostuni si prepara ad accogliere due eventi nazionali dedicati al mare e alla costa. In queste giornate, sono previsti incontri e iniziative rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marino e costiero della zona. La città si anima con attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare l’ambiente naturale che la circonda.

OSTUNI - In occasione della Giornata nazionale del mare e della Giornata nazionale della costa, l’11 e il 12 aprile 2026 Ostuni ospita due appuntamenti dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marino e costiero.Le iniziative sono promosse dall’Associazione Appia Traiana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Underwater Pro Tour, iniziativa all’Isola del Giglio: “Contribuire attivamente alla tutela del mare e del territorio”Due giornate incentrate sulla tutela dell’ambiente marino e delle aree costiere dell’Isola del Giglio. Tutela e valorizzazione del fiume Savio e del suo paesaggio, in programma nuovo incontro all'OltresavioSi tratta di una nuova tappa del progetto Riwet (Interreg Europe) che punta a costruire un modello di gestione condivisa del paesaggio fluviale Nuova... Temi più discussi: Giornata del Mare e della Cultura Marinara; Marina Militare, Giornata del Mare e del Made in Italy 2026: basi aperte al pubblico anche a Taranto; Giornate del Mare Voltrensi; Giornata del Mare e della Cultura marinara: il programma. Napoli, Giornata del mare e della cultura marina: al via la quinta EdizioneNapoli, 8 Aprile - È tutto pronto alla base navale del quartier generale della Marina Militare di via Acton a Napoli, dove venerdì 10 aprile alle ore 10.30 è ... sciscianonotizie.it Napoli celebra la Giornata del Mare: eventi, premi e oltre mille studenti alla base navaleVenerdì 10 aprile la quinta edizione della manifestazione dedicata alla cultura marinara, tra Sea Village, riconoscimenti istituzionali e iniziative per valorizzare la tradizione nautica campana. ilgazzettinovesuviano.com Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per ricostruire quanto accaduto nelle giornate del 23 e 24 dicembre, prima che le due si sentissero male https://shorturl.at/MQ5xh - facebook.com facebook