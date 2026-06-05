L' Uliva Tifatino | due giorni tra cultura dell' olio salute tradizioni e valorizzazione del territorio
Nella località è stato organizzato un evento di due giorni dedicato alla cultura dell'olio, alla salute e alle tradizioni locali. La manifestazione ha coinvolto attività legate alla produzione di olio extravergine e alla promozione del territorio dei Colli Tifatini. Sono stati presentati aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione della zona, con particolare attenzione all’olivo come simbolo identitario e all’olio come patrimonio culturale e alimentare.
L'olivo come simbolo identitario del territorio, l'olio extravergine come patrimonio culturale e alimentare, i Colli Tifatini come scenario da tutelare e valorizzare. Sono questi i temi al centro della quarta edizione de "L'Ulivo Tifatino", in programma il 6 e 7 giugno 2026 presso l'area di via. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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