L' Uliva Tifatino | due giorni tra cultura dell' olio salute tradizioni e valorizzazione del territorio

Notizia in breve

Nella località è stato organizzato un evento di due giorni dedicato alla cultura dell'olio, alla salute e alle tradizioni locali. La manifestazione ha coinvolto attività legate alla produzione di olio extravergine e alla promozione del territorio dei Colli Tifatini. Sono stati presentati aspetti legati alla tutela e alla valorizzazione della zona, con particolare attenzione all’olivo come simbolo identitario e all’olio come patrimonio culturale e alimentare.