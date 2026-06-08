Cultura | torna Letterature a Roma tre serate al Palatino e una a Ostia

Notizia in breve

Il festival internazionale di Roma “Letterature” torna con quattro serate, tre al Palatino e una a Ostia. Tra gli ospiti ci sono scrittori come Emmanuel Carre’re, Rachel Kushner, Yuri Herrera e Ahmet Altan. È prevista anche una discussione tra una giornalista ucraina e una russa. La manifestazione si svolge in diverse location della città e presenta incontri con autori e momenti di confronto pubblico.