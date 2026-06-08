Cultura | torna Letterature a Roma tre serate al Palatino e una a Ostia

Da romadailynews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival internazionale di Roma “Letterature” torna con quattro serate, tre al Palatino e una a Ostia. Tra gli ospiti ci sono scrittori come Emmanuel Carre’re, Rachel Kushner, Yuri Herrera e Ahmet Altan. È prevista anche una discussione tra una giornalista ucraina e una russa. La manifestazione si svolge in diverse location della città e presenta incontri con autori e momenti di confronto pubblico.

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Da Emmanuel Carre’re a Rachel Kushner, passando per Yuri Herrera, Ahmet Altan, Zerocalcare e il confronto tra la giornalista ucraina Yaryna Grusha e la collega russa Vera Politkovskaja, torna nella Capitale il festival internazionale di Roma “Letterature”. L’evento si svolgerà in tre serate presso lo Stadio Palatino il 19, 20 e 21 giugno, e una serata all’ Idroscalo di Ostia il 18 luglio. Quest’anno il format prevede, oltre ai testi inediti degli autori sul tema “Sconfinare”, anche interviste con i partecipanti. Serate allo Stadio Palatino. Per le tre serate allo Stadio Palatino sono stati designati tre moderatori: Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegah Moshir Pour. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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