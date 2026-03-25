Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, piazza Anco Marzio a Ostia ospiterà la quarta edizione di “Ostia Chocolate”, un evento dedicato al cioccolato artigianale. Per tre giorni, l’area si trasformerà in un villaggio del gusto, con esposizioni e degustazioni di prodotti a base di cacao. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Torna sul litorale romano uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del cioccolato. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo, “Ostia Chocolate” animerà piazza Anco Marzio, trasformandola in un vero e proprio villaggio del gusto, dove il protagonista assoluto sarà il cioccolato artigianale. Un viaggio tra sapori e profumi del cioccolato. Per tre giorni, dalle ore 10 del mattino fino a sera, il cuore di Ostia si riempirà di profumi e sapori irresistibili grazie alla presenza di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Questi esperti saranno pronti a presentare le loro creazioni e a far scoprire al pubblico le mille sfumature del cacao.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: torna “Ostia Chocolate”, tre giorni dedicati al gusto e alla tradizione del cacao

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