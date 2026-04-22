Roma torna il Teatro del Gusto | tre serate per scoprire le eccellenze del Lazio

A Roma riapre il Teatro del Gusto, un evento che si svolgerà in tre serate dedicate alle eccellenze del Lazio. Durante l’evento non si utilizzeranno sipari né applausi, ma si proporranno assaggi di prodotti tipici e specialità locali. L’iniziativa mira a far conoscere le produzioni del territorio attraverso degustazioni e incontri con i produttori. L’appuntamento si svolge nel cuore della città, coinvolgendo diverse realtà del settore alimentare.

C’è un teatro a Roma dove non servono sipari né applausi: basta un assaggio per capire che lo spettacolo è già iniziato. Si chiama Teatro del Gusto – Aggiungi il Lazio a Tavola ed è il ciclo di eventi gastronomici che, nelle prossime settimane, trasformerà l’ Uliveto Roof Garden dell’Hotel Diana in una vera e propria scena culinaria d’autore, sotto la guida dello chef Umberto Vezzoli. Tre appuntamenti, tre storie, tre eccellenze del territorio laziale che si raccontano attraverso sapori autentici, mani esperte e una passione che profuma di tradizione e futuro. Ad aprire il sipario, il 13 maggio, sarà l’ azienda agricola Maceroni. Nelle campagne di Ceprano, Caterina – ingegnere meccanico con un cuore contadino – guida una realtà di 27 ettari dove tecnologia e tradizione convivono senza compromessi.🔗 Leggi su Funweek.it

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