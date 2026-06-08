Cultura Smeriglio | per serata Baricco altre postazioni accontenteremo tutti

Il 17 giugno si terrà una lettura silenziosa con lo scrittore Alessandro Baricco, ma ci saranno altre postazioni per accontentare tutti. L’organizzazione ha annunciato che durante la serata saranno disponibili diverse aree dedicate, oltre alla lettura principale. La decisione è stata presa per garantire la partecipazione di un pubblico più ampio e diversificato, offrendo alternative alle persone che preferiscono modalità diverse di fruizione.

In vista della lettura silenziosa programmata per il 17 giugno con il noto scrittore Alessandro Baricco, l’assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, ha dichiarato: “A oggi sfioriamo le 200 postazioni, ma l’impressione è che anche in questo modo non riusciamo a coprire tutte le richieste”. Queste parole sono state pronunciate durante la presentazione di “Letterature, festival internazionale di Roma” che si è tenuta in Campidoglio. Richieste Superiori alle Aspettative. Smeriglio ha continuato spiegando che, nonostante l’impegno, i posti disponibili non sono ancora sufficienti. “Ci scusiamo per i disguidi, le richieste sono andate oltre le previsioni”, ha affermato, sottolineando l’attenzione e l’interesse del pubblico per l’evento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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