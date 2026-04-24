Polemica sul Fvg Pride il sindaco chiarisce | Non siamo stati avvisati ma accontenteremo tutti

Una discussione si è accesa nel capoluogo regionale dopo che l'organizzazione ha annunciato lo svolgimento dell’Fvg Pride, previsto per il 26 settembre. Il sindaco ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo dell’evento, ma ha assicurato che si cercherà di accontentare tutte le parti coinvolte. La questione ha suscitato reazioni tra i cittadini e le istituzioni, alimentando un dibattito pubblico sulla manifestazione.

Non accenna a placarsi la polemica che si creata in città negli scorsi giorni, in seguito all'annuncio dell'organizzazione dell'Fvg Pride a Udine, con appuntamento fissato al 26 settembre prossimo. La manifestazione, promossa dall'associazione Fvg Pride Odv, è stata annunciata senza consultare il.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il Pride Fvg torna a Udine dopo quasi 10 anni e sarà in settembreIl Fvg Pride torna a Udine dopo quasi 10 anni: sarà infatti nel capoluogo friulano il corteo per i diritti della comunità Lgbtqiapk+, con... Tutti parlano di tradimento, ma il post di Jacqueline chiarisce la verità sul rapporto con UltimoUltimamente le voci di crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno acceso il gossip: presunti allontanamenti, l’ingresso di un terzo incomodo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: UDINE | ATTESA PER IL PRIDE, ARCIGAY ENTUSIASTA: VOLIAMO PIU’ IN ALTO DELLE POLEMICHE; Fvg pride 2026, stop al caldo e al calendario affollato: perché il corteo si farà il 26 settembre (VIDEO); Affrontando il clima ostile: Fvg Pride 2026 torna a Udine il 26 settembre; Pride a Udine, Non se ne sentiva la mancanza, portatelo altrove: Ugo Rossi alla riscossa. Affrontando il clima ostile: Fvg Pride 2026 torna a Udine il 26 settembreIl Friuli Venezia Giulia si prepara a una nuova stagione di mobilitazione e partecipazione. L’associazione FVG Pride ODV ha annunciato ufficialmente che il Fvg Pride 2026 si terrà a Udine sabato 26 se ... triestecafe.it Il Pride Fvg torna a Udine dopo quasi 10 anni e sarà in settembreIl mese è stato scelto alla luce delle trasformazioni climatiche in corso, puntando all'accessibilità per le persone fragili. Focus, oltre che sul clima, sui diritti delle persone trans, contro gli ... triesteprima.it UDINE | CONCOMITANZA ALPINI – FVG PRIDE, ERMACORA SCRIVE AL SINDACO: «O NOI O LORO» – La concomitanza a Udine tra il raduno sazionale degli alpini e l’FVG Pride, entrambi fissati per il 26 settembre prossimo, non piace alle penne nere. Il pr - facebook.com facebook Sabato 26 settembre FVG Pride 2026 a Udine. Tema Affrontando il clima ostile: il manifesto politico e le rivendicazioni che guideranno la marcia. x.com