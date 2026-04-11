Città della Scienza sei startup nel coworking 4.0 Altre 4 postazioni disponibili bando prorogato a luglio

A Città della Scienza si è svolta la presentazione di sei startup, delle pmi innovative e di team progettuali che avranno accesso allo spazio di coworking CdS 4. Durante l’evento sono state illustrate le attività e i progetti delle startup coinvolte. Attualmente sono ancora disponibili quattro postazioni nel coworking, e il bando di partecipazione è stato prorogato fino a luglio.

Si è tenuto a Città della Scienza l’evento di presentazione delle startup, Pmi innovative e team progettuali selezionati per accedere allo spazio di coworking CdS 4.0, nell’ambito del programma regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania per sostenere la transizione digitale del sistema produttivo. L’iniziativa prevede la concessione di dieci postazioni gratuite: sei sono già state assegnate, mentre per le restanti è stata disposta una proroga del bando fino al 13 luglio 2026. Un ecosistema per far crescere le imprese. L’obiettivo è favorire lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico di giovani realtà attraverso spazi attrezzati e un ambiente collaborativo ad alto contenuto innovativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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