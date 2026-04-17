Sorsi d’Autore® | cultura e grandi nomi nelle Ville Venete dal 12 giugno al 5 luglio 2026

Dal 12 giugno al 5 luglio 2026, quattro Ville Venete apriranno le loro porte al pubblico. Le location coinvolte sono Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme. In questo periodo si svolgerà un calendario di eventi dedicati alla cultura e alla presenza di grandi nomi del settore.

Dal 12 giugno al 5 luglio, quattro Ville Venete — Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Piva detta dei Cedri a Valdobbiadene, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa Bassi Rathgeb ad Abano Terme — aprono le porte al pubblico con un ricco calendario di eventi. In programma.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Pompeii Theatrum Mundi 2026, dal 18 giugno al 12 luglio 2026 al Teatro Grande del Sito di PompeiPresentata la nona edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi 2026 un progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e del Parco Archeologico... Dal 9 al 12 luglio torna nelle Terme il “Telesia for Peoples”Tempo di lettura: 2 minutiPer il tredicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sorsi d’Autore 2026: quattro Ville Venete tra cultura, vino e grandi ospiti; Sorsi d’Autore torna tra le Ville Venete: cultura, vino e protagonisti della scena contemporanea; sorsi d'autore 27 esima edizione; Sorsi d’Autore 2026: ville storiche, grandi nomi e vini d’eccellenza nel cuore del Veneto. Sorsi d’Autore®: cultura e grandi nomi nelle Ville Venete dal 12 giugno al 5 luglio 2026Dal 12 giugno al 5 luglio un viaggio nel cuore del Veneto tra arte, paesaggio e grandi protagonisti della cultura contemporanea ... padovaoggi.it Sorsi d’Autore 2026: ville storiche, grandi nomi e vini d’eccellenza nel cuore del VenetoSorsi d’Autore 2026 torna in Veneto tra ville storiche, incontri con artisti e degustazioni d’eccellenza. Un viaggio tra arte, paesaggio e cultura del vino, capace di raccontare l’anima più autentica ... nordest24.it Il Burchiello. Etta James · Something's Got A Hold On Me. Una gita fluviale fra Ville Venete, ponti girevoli e magnifici paesaggi In navigazione fra Mira e Oriago con uno dei battelli della nostra flotta: il Burchiellino La riviera del Brenta é terra antica di s - facebook.com facebook