Tre candidati sono in corsa per sfidare Gualtieri alle prossime elezioni comunali di Roma nel 2027. La candidatura di FdI si sta concentrando su tre nomi, ancora non ufficializzati. La leader del partito ha annunciato che la priorità sarà affrontare il problema del degrado nelle periferie della città. La campagna elettorale si avvicina, ma ancora nessuna decisione definitiva sui nomi dei candidati.

? Punti chiave Chi sono i tre candidati pronti a sfidare Gualtieri?. Come intende Arianna Meloni risolvere il degrado delle periferie romane?. Perché la scelta del nome è stata rimandata a giugno?. Quali strategie userà il centrodestra per garantire la sicurezza urbana?.? In Breve Partecipano Marco Perissa, Arianna Meloni e Fabio Rampelli al vertice di lunedì.. La scelta del candidato è slittata da marzo a giugno per consultazioni interne.. Tre nomi sono attualmente in valutazione per sfidare l'uscente Gualtieri.. Il dibattito si è concentrato su sicurezza e degrado nelle periferie romane.. Lunedì 25 maggio, tra le ore 14 e le 18, i vertici di Fratelli d’Italia si sono riuniti per discutere della corsa alle elezioni amministrative di Roma previste nel 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2027: FdI cerca il profilo contro Gualtieri, tre nomi sul tavolo

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