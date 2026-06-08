Cultura e borghi | il nuovo piano per rilanciare le aree interne

Un nuovo piano mira a usare la cultura per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni. Il Rapporto italiadecide 2025 propone strumenti pratici per rilanciare le aree interne, puntando su investimenti culturali e iniziative locali. L’obiettivo è attrarre residenti e visitatori, valorizzando il patrimonio e le tradizioni dei borghi. Nessuna indicazione di misure specifiche o finanziamenti è stata ancora comunicata.

Come può la cultura fermare lo spopolamento dei piccoli comuni? Quali strumenti pratici propone il Rapporto italiadecide 2025 per i borghi? Chi guiderà il confronto tra ricerca accademica e amministrazioni locali? Cosa serve per trasformare le tradizioni in motori di crescita economica??? In Breve Lunedì 15 giugno 2026 ore 17:00 presso l'albergo diffuso Borgotufi a Castel del Giudice Partecipazione dei sindaci Lino Gentile, Daniele Saia e Pietro Castrataro all'evento Int . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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