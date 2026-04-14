Nuova Europa | piano UE per salvare i borghi e le aree interne

Dopo l'incontro a Bruxelles tra il vicepresidente della Commissione europea e un senatore, l’UE ha annunciato un nuovo piano dedicato alla tutela e al recupero dei borghi e delle aree interne. L’obiettivo è sostenere i territori meno popolati e favorire interventi di miglioramento e valorizzazione. La proposta arriva in un momento di attenzione crescente verso queste zone, che spesso affrontano difficoltà legate alla diminuzione della popolazione e all’abbandono.

Dopo l’incontro avvenuto a Bruxelles tra il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il senatore Castelli, l’agenda dell’Unione Europea si apre ufficialmente sulla tutela delle zone meno densamente popolate. La nuova strategia europea mira a garantire il diritto di vivere e lavorare nei propri territori d’origine, puntando a frenare il declino demografico nelle aree interne attraverso politiche di coesione rinnovate. Il nuovo paradigma europeo tra coesione e diritto alla permanenza. Il dibattito che anima le istituzioni europee ha assunto una direzione inedita. Non si parla più soltanto di sviluppo urbano, ma di una difesa strutturale dei territori che rischiano l’abbandono.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova Europa: piano UE per salvare i borghi e le aree interne Aree interne a rischio: il decreto che spopola i borghiIl decreto Calderoli e il rischio abbandono delle aree interne: Non è una protesta politica, ma di buon senso Il presidente della Provincia di Pesaro... Give Back Giovani-Aree Interne: una petizione per il rilancio delle aree interne italianeL'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha lanciato una petizione su Change. Temi più discussi: Economia sociale, cambia il vento in Europa: Ora deve dimostrare di essere leva di competitività; L’Europa ridisegna lo Spazio con la nuova agenzia Euspa; L’Europa davanti all’abisso; Emergenza abitativa in Europa: studenti, coppie, lavoratori, il piano Ue per la casa. Eu Inc. é la nuova società europea digitale proposta nel 2026 dalla Commissione UELa Commissione UE ha proposto Eu Inc., la nuova società europea digitale. Secondo la proposta di regolamento 18 marzo 2026 n. 2026/0074 EU Inc. consentirà la costituzione di una società entro 48 ore, ... ipsoa.it Lille ospiterà la nuova agenzia delle dogane Ue, Roma battutaAlla fine la sede della nuova autorità europea per le dogane sarà a Lille. Ma è una scelta che arriva in una giornata al cardiopalma, che lascia a Roma l'amaro di un'occasione sfiorata. Del tutto a ... ansa.it A Latina si parla del futuro dell’Europa Serve davvero una nuova visione #Latina #Europa #Politica - facebook.com facebook