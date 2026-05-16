Calabria il piano di Rao per rilanciare le aree interne | il welfare

In Calabria, il piano di Rao mira a rilanciare le aree interne attraverso interventi nel settore del welfare. Tra le priorità ci sono azioni concrete per ridisegnare il ruolo del welfare, passando da un semplice sussidio a un elemento che favorisca lo sviluppo economico locale. Si cercano strategie pratiche per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi, puntando su iniziative che coinvolgano le comunità e migliorino i servizi disponibili. L'obiettivo è creare un modello sostenibile di crescita per le zone più isolate della regione.

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