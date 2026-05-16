Calabria il piano di Rao per rilanciare le aree interne | il welfare
In Calabria, il piano di Rao mira a rilanciare le aree interne attraverso interventi nel settore del welfare. Tra le priorità ci sono azioni concrete per ridisegnare il ruolo del welfare, passando da un semplice sussidio a un elemento che favorisca lo sviluppo economico locale. Si cercano strategie pratiche per contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi, puntando su iniziative che coinvolgano le comunità e migliorino i servizi disponibili. L'obiettivo è creare un modello sostenibile di crescita per le zone più isolate della regione.
? Punti chiave Come può il welfare trasformarsi da sussidio a motore economico?. Quali strategie pratiche possono fermare lo spopolamento dei borghi calabresi?. Chi deve collaborare per trasformare le fragilità in nuove opportunità?. Cosa serve per passare dall'assistenzialismo alla co-progettazione tra cittadini e istituzioni?.? In Breve Santo Strati guida il dibattito al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il volume di Callive Edizioni integra pedagogia sociale e schede operative pratiche. Proposta rivolta ad amministratori, operatori del Terzo Settore e scuole locali. Modello mira a contrastare spopolamento e povertà educativa nelle aree calabresi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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