Cucina infestata da blatte e un deposito frequentato da roditori | sospese due attività commerciali

Due attività commerciali sono state sospese a causa di problemi igienici. Una cucina presentava un'infestazione di blatte, mentre in un deposito sono stati trovati roditori. Il titolare di uno dei locali è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. I controlli hanno evidenziato condizioni insalubri che hanno portato alla sospensione delle attività, per tutelare la sicurezza dei consumatori. Non sono state fornite informazioni sui nomi delle attività o sui dettagli delle indagini.

Due attività commerciali sospese e uno dei titolari deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni relative alla sicurezza alimentare: è quanto è stato stabilito in seguito ad alcuni controlli effettuati nei giorni scorsi sul territorio da parte dei tecnici della SC Igiene Alimenti e Nutrizione (IAN) di ATS Bergamo. Il primo intervento ha riguardato un’attività di gastronomia. Durante il sopralluogo, che ha interessato il locale cucina, l’area vendita e la zona esterna destinata allo stoccaggio dei rifiuti, oltre alle verifiche documentali sono state svolte ispezioni dirette finalizzate ad accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e igiene degli ambienti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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