Forio scoperti due lavoratori in nero | attività sospese e sanzioni

A Forio d’Ischia, durante controlli congiunti dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono stati individuati due lavoratori irregolari. Le verifiche hanno portato alla sospensione delle attività e all’applicazione di sanzioni amministrative. Sono state riscontrate irregolarità riguardanti la sicurezza sul lavoro, la formazione del personale e la sorveglianza sanitaria. Le autorità hanno seguito le procedure previste dalla legge, intervenendo sul posto.

Controlli dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro a Forio d'Ischia: irregolarità su sicurezza, formazione e sorveglianza sanitaria. Nel corso dei controlli, è stato accertato un lavoratore irregolare per ciascuna delle due attività commerciali ispezionate. I titolari delle due imprese sono stati denunciati, mentre per entrambe le attività è scattata la sospensione dell’esercizio. Comminate sanzioni amministrative per circa 5mila euro, oltre a una maxisanzione per lavoro sommerso pari a 7.800 euro.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Forio, scoperti due lavoratori in nero: attività sospese e sanzioni Lavoro nero e mancata sicurezza: sospese attività e sanzioni per 70 mila euroNuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul... Lavoratori in nero, scarsa sicurezza: 4 attività, fra cantieri e ristoranti, sospeseQuattro attività sospese, multe per 85 mila euro: i carabinieri del nucleo operativo, del gruppo tutela del lavoro e i militari di Venezia, San Donà...