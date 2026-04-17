Lavoro nero in edilizia | due attività sospese dopo i controlli

Nelle ultime ore, i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sospeso due attività edili dopo aver effettuato controlli mirati sul rispetto delle norme di lavoro. Durante le verifiche sono state identificate irregolarità nel settore dell’edilizia e sono state prese misure immediate contro le aziende coinvolte. Le operazioni rientrano in un’azione più ampia di controllo volta a contrastare il lavoro nero e le violazioni delle norme di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Controlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri rafforzano il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelando così la salute e la vita dei lavoratori. Tra gli obiettivi primari vi è quello di raggiungere, attraverso controlli mirati, tutti quei settori considerati maggiormente “a rischio”. In piena sintonia con le linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, i...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavoro nero in edilizia: due attività sospese dopo i controlli Risse e violenze riprese con gli smartphone: denunciati otto minorenni - TG Plus NEWS Treviso Notizie correlate Lavoro nero, sospese tre attivitàControlli a tappeto nel settore del commercio e dei pubblici esercizi in provincia di Rimini. Blitz degli ispettorati del lavoro nel Reggino: 8 attività sospese per lavoro nero e irregolaritàControlli a tappeto su centri estetici, ristoranti, cantieri edili e aziende agricole: dipendenti in nero, violazioni della sicurezza e mancata... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Edilizia, controlli ad Alessandria: sospeso un cantiere per lavoro nero; Cantiere con operai in nero a Viterbo, impresa edile sospesa e maxi multa di 22,5 mila euro; Patente a crediti, nei cantieri regole più severe per la sicurezza; Reggio, sospesa per lavoro nero l’attività di un supermercato. Cantiere edile sospeso per lavoro nero ad Alessandria: due operai su tre erano irregolariALESSANDRIA - Mercoledì il personale ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Alessandria, coadiuvato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato ... radiogold.it Scoperti operai in nero, sospesa l'attività in un cantiere edileI carabinieri del Nil e l'ispettorato del lavoro hanno contestato anche violazioni sulle norme sulla sicurezza ed elevato sanzioni per oltre 22mila euro ... civonline.it https://www.primatv.tv/2026/04/16/un-appello-della-cidec-sicilia-contro-il-lavoro-nero-nei-cantieri/ - facebook.com facebook Tolleranza zero su lavoro nero e insicurezza: l'Arma "sigilla" 16 imprese x.com