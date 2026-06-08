Crotone questore emette 21 respingimenti dopo due sbarchi di migranti

Il questore di Crotone ha firmato 21 provvedimenti di respingimento nei confronti di migranti che sono stati intercettati dopo due sbarchi. Questi individui, che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, sono stati obbligati a lasciare il territorio nazionale. I respingimenti sono stati emessi contestualmente all’ordine di allontanamento.

Gli stranieri fanno parte di due gruppi giunti a Crotone con lo sbarco di della nottata di ieri e con quello di tre giorni fa. La gestione delle procedure a terra è stata coordinata dalla Prefettura che ha operato attraverso l’Ufficio immigrazione della locale Questura per garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle attività. I migranti, dopo il completamento delle procedure, sono stati accolti al Centro di prima accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Contestualmente è stata avviata la verifica della posizione amministrativa dei singoli cittadini stranieri a conclusione della quale sono stati emessi i provvedimenti di respingimento. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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