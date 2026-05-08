Lanciano petardi durante la partita di calcio il Questore emette due daspo

Lanciano petardi durante la partita di calcio Batia-Narnese: daspo per due giovani e denuncia. da quanto ricostruito il personale della polizia di Assisi, a seguito di accertamenti investigativi, ha denunciato due tifosi che, lo scorso 26 aprile, presso lo stadio "Carlo degli Esposti" di Bastia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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