Si ribalta un trattore con a bordo due ragazzi interviene l' elisoccorso

Un incidente è avvenuto questa mattina a Cleulis, frazione di Paluzza, quando un trattore si è ribaltato mentre era in uso da due giovani di 16 e 21 anni. I ragazzi stavano facendo lavori di manutenzione sul mezzo e sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara.

Grave incidente a Cleulis, frazione di Paluzza, nella mattinata di oggi. Verso le 10 due giovani di 16 e 21 anni sono rimasti feriti mentre eseguivano dei lavori di manutenzione a bordo di un trattore. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, sbalzando entrambi fuori.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Si ribalta col trattore nel giardino di casa, anziano trasportato in ospedale con l’elisoccorso PegasoSan Casciano Val di Pesa (Firenze), 9 aprile 2026 – Incidente nei pressi di San Casciano nel quale è rimasto coinvolto un uomo di 80 anni. Grave incidente nella notte a Villafranca in Lunigiana: auto si ribalta, interviene l’elisoccorso PegasoVILLAFRANCA – Un grave incidente stradale ha segnato l’inizio della nottata lungo la Statale 62, nel territorio di Villafranca in Lunigiana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trattore si ribalta a Pignataro Interamna: muore un agricoltore; Si ribalta col trattore, muore uomo; Tragedia sul lavoro a Castel Goffredo: trattore si ribalta, muore un agricoltore di 68 anni; ? Terribile tragedia: uomo muore sul colpo schiacciato dal trattore - BresciaToday. Poggiorsini (BA), trattore si ribalta nelle campagne: muore un 71enneUn uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di ieri mentre lavorava nelle campagne di Poggiorsini, nel Barese. Secondo una prima ricostruzione, il trattore che stava utilizzando si è ribaltato im ... trmtv.it Poggiorsini, si ribalta il trattore nelle campagne: muore un uomo di 70 anniSecondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe capovolto mentre percorreva un tratto di terreno particolarmente scosceso. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato dal veicolo senza riuscire a mettersi ... giornaledipuglia.com NurseTimes. Mike Floss · Top 5. Il caso Crans-Montana torna al centro della ribalta mediatica con un nuovo colpo di scena che rischia di irrigidire ancora i rapporti tra Roma e Berna. Secondo la ricostruzione diffusa da più testate, il Cantone Vallese non sareb - facebook.com facebook Tragedia a Fiumicino, auto travolge un pedone e si ribalta: un morto e tre feriti gravi x.com