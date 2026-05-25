Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno per la quinta volta. La sua candidatura ha ottenuto un largo consenso, mentre lui ha commentato con una battuta. La vittoria è stata ufficializzata dopo le elezioni comunali. De Luca, già noto per aver usato un lanciafiamme in passato, è stato anche al centro di polemiche legate alla gestione dell’emergenza Covid. La sua elezione segna un'altra conferma del suo ruolo politico nella città.

A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, che tornerà a ricoprire la carica di primo cittadino per la quinta volta. A confermarlo sono gli exit poll, che si assegnano una forbice di voti tra il 56 e il 60%, consentendo allo “sceriffo” di battere gli altri sette candidati. È questo il soprannome acquisito durante gli anni da sindaco. Per De Luca, infatti, il decore è sempre stato al centro del suo mandato. Durante la pandemia da Covid, quando era presidente della Regiona Campania, si è fatto conoscere al grande pubblico con dirette social in cui si è scagliato contro chi non rispettasse le stringenti regole per contenere il numero dei contagi. Indimenticabili citazioni come «Vi mandiamo i carabinieri con i lanciafiamme» con cui ha conquistato anche la simpatia delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - De Luca, dal lanciafiamme al Covid: il successo dell’ex governatore dalla battuta tagliente

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