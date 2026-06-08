Cristiano Malgioglio | Con una cantante siamo arrivati a strapparci i capelli

Da tivvusia.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristiano Malgioglio ha raccontato di aver avuto uno scontro molto acceso con una cantante, tanto che si sono arrivati a strapparsi i capelli. La discussione, descritta come molto intensa, si è verificata durante un episodio televisivo. Malgioglio è noto per il suo carattere esplosivo e il modo diretto di comunicare, che spesso porta a situazioni di forte tensione in pubblico. La vicenda è stata condivisa dallo stesso artista, senza ulteriori dettagli sui motivi del confronto.

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Cristiano Malgioglio continua a essere uno dei personaggi più imprevedibili e apprezzati della televisione italiana. Ogni sua intervista regala infatti aneddoti inediti, curiosità e racconti che spesso sorprendono il pubblico. Ospite dell’ultima puntata di Da Noi a Ruota Libera, il celebre autore e paroliere si è raccontato senza filtri davanti a Francesca Fialdini, ripercorrendo alcuni momenti della sua lunga carriera nel mondo della musica. Nel corso della conversazione, Malgioglio ha ricordato le numerose collaborazioni che lo hanno portato a lavorare con alcune delle più grandi interpreti della canzone italiana, da Mina a Milva, passando per Patty Pravo, Iva Zanicchi e Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

cristiano malgioglio con una cantante siamo arrivati a strapparci i capelli
© Tivvusia.com - Cristiano Malgioglio: “Con una cantante siamo arrivati a strapparci i capelli”
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