Un noto cantautore italiano ha dichiarato di desiderare di collaborare con un regista spagnolo molto riconosciuto a livello internazionale. La loro interazione nasce dall’ammirazione reciproca e dalla volontà di unire le rispettive carriere artistiche in un progetto comune. La coppia di artisti, provenienti da ambiti diversi, ha espresso pubblicamente questa intenzione, alimentando l’interesse tra i fan e i media.

Uno è tra i registi più geniali e apprezzati del panorama mondiale; l’altro è tra i cantautori italiani più prolifici e amati di sempre. Stiamo parlando di Pedro Almodovar e Cristiano Malgioglio, che alcuni giorni fa hanno avuto modo di ritrovarsi dietro le quinte di ‘Che tempo che fa’, del comune amico Fabio Fazio. Un incontro affettuoso, quello con il regista castigliano, che Malgioglio ha documentato attraverso i suoi seguitissimi canali social, e che lascia spazio ad un pensiero che appare oggi molto più che una semplice suggestione: una collaborazione tra lui e Almodovar. Cristiano del resto ha sempre dichiarato il suo amore per la produzione artistica del director spagnolo: “Lo adoro, ha fatto parte della mia vita – ha spiegato -.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cristiano Malgioglio stregato da Pedro Almodovar: “Sogno di lavorare con lui”

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