Durante un'intervista a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha aperto una finestra sulla sua vita parlando di un episodio difficile legato alla depressione. L'artista ha rivelato di aver tentato il suicidio in passato, una confessione inattesa considerando il suo solito atteggiamento ironico e sorridente. La sua testimonianza ha suscitato sorpresa tra i presenti e tra i telespettatori, portando alla luce un aspetto più intimo della sua esperienza personale.

Siamo abituati a vedere Cristiano Malgioglio sempre ironico e sorridente, ieri però durante la sua ospitata a Verissimo si è lasciato sfuggire una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Il noto cantante ha fatto sapere che quando sua madre è morta lui è caduto in una profonda depressione, per cinque anni non è nemmeno riuscito a scrivere. Senza di lei non sapeva vivere, era una cosa impossibile per lui. In quei momenti così traumatici voleva lasciare tutto e partire perché era il pilastro della sua vita. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato che la sera prima della scomparsa della madre mentre cantava durante un concerto si è rotto il nastro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cristiano Malgioglio parla della depressione e spiazza: “Ho tentato il suicidio”

Cristiano Malgioglio a Verissimo: ‘Ho tentato il suicidio dopo la morte di mia madre’Cosa ha confessato Cristiano Malgioglio a Verissimo? Un momento di televisione che ha spiazzato il pubblico.

Cristiano Malgioglio: “Dopo la morte di mia madre ho tentato il suicidio, non sapevo vivere senza di lei”Cristiano Malgioglio ha raccontato per la prima volta di aver tentato il suicidio dopo la morte della madre: "Ho sofferto tanto, non potevo vivere...