Crisi del mobile di lusso i sindacati sul caso Club House e il rischio licenziamenti | Contestiamo nel merito e nel metodo
Club House Italia Spa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, suscitando preoccupazione tra i sindacati. I rappresentanti dei lavoratori contestano sia nel merito che nel metodo questa decisione. La vertenza riguarda l'azienda forlivese, nel settore del mobile di lusso. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora portato a soluzioni definitive. La questione resta aperta e al centro di discussioni tra le parti coinvolte.
Non si placa la preoccupazione attorno alla vertenza di Club House Italia Spa, azienda forlivese del settore arredamento che ha recentemente avviato una procedura di licenziamento collettivo. La decisione unilaterale della direzione aziendale, che rischia di lasciare a casa 22 dipendenti, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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