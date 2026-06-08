Crisi del mobile di lusso i sindacati sul caso Club House e il rischio licenziamenti | Contestiamo nel merito e nel metodo

Notizia in breve

Club House Italia Spa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, suscitando preoccupazione tra i sindacati. I rappresentanti dei lavoratori contestano sia nel merito che nel metodo questa decisione. La vertenza riguarda l'azienda forlivese, nel settore del mobile di lusso. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora portato a soluzioni definitive. La questione resta aperta e al centro di discussioni tra le parti coinvolte.