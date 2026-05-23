Crisi del mobile di lusso Club House Italia annuncia 22 licenziamenti Scatta lo stato di agitazione

Da forlitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore del mobile di lusso attraversa una crisi, con 22 lavoratori licenziati da una nota azienda specializzata in arredamento di alta gamma. La società, che produce mobili imbottiti e ha tra i clienti marchi come Fendi, Bentley, Trussardi e Bugatti, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo. In risposta, i dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione.

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Il settore dell’arredamento di alta gamma, fiore all’occhiello del Made in Italy, trema. Club House Italia Spa, azienda specializzata nel comparto del mobile imbottito di lusso e licenziataria di brand iconici come Fendi, Bentley, Trussardi e Bugatti, ha annunciato l'avvio di una procedura di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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