Crisi del mobile di lusso Club House Italia annuncia 22 licenziamenti Scatta lo stato di agitazione
Il settore del mobile di lusso attraversa una crisi, con 22 lavoratori licenziati da una nota azienda specializzata in arredamento di alta gamma. La società, che produce mobili imbottiti e ha tra i clienti marchi come Fendi, Bentley, Trussardi e Bugatti, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo. In risposta, i dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione.
Il settore dell’arredamento di alta gamma, fiore all’occhiello del Made in Italy, trema. Club House Italia Spa, azienda specializzata nel comparto del mobile imbottito di lusso e licenziataria di brand iconici come Fendi, Bentley, Trussardi e Bugatti, ha annunciato l'avvio di una procedura di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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