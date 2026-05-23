Crisi del mobile di lusso Club House Italia annuncia 22 licenziamenti Scatta lo stato di agitazione

Notizia in breve

Il settore del mobile di lusso attraversa una crisi, con 22 lavoratori licenziati da una nota azienda specializzata in arredamento di alta gamma. La società, che produce mobili imbottiti e ha tra i clienti marchi come Fendi, Bentley, Trussardi e Bugatti, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo. In risposta, i dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione.