Milano sciopero nel lusso | rivolta per i diritti al Salone del Mobile

A Milano, durante la seconda giornata del Salone del Mobile, una protesta sindacale ha coinvolto i servizi di un hotel di lusso situato in piazza Fontana. La manifestazione ha provocato disagi tra i clienti e ha attirato l’attenzione sulla vertenza lavorativa in corso. Nessuna persona è rimasta ferita e al momento non sono stati riportati altri episodi di violenza o danni strutturali.

In pieno cuore a Milano, proprio mentre la città vive l’effervescenza della seconda giornata del Salone del Mobile, una protesta sindacale ha colpito i servizi di un prestigioso hotel di lusso in piazza Fontana. Addetti alle pulizie e facchini, impiegati tramite società esterne, hanno deciso di interrompere le attività martedì 21 aprile per denunciare disparità contrattuali che toccano direttamente il potere d’acquisto dei lavoratori, con una partecipazione che ha coinvolto oltre il 90% del personale in appalto. Il divario tra dipendenti diretti e personale esterno nel settore dell’ospitalità. Le tensioni che si sono manifestate davanti al Rosa Grand, struttura dove le camere possono costare almeno 300 euro a notte durante i periodi meno affollati, mettono in luce una frattura profonda nella gestione delle risorse umane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, sciopero nel lusso: rivolta per i diritti al Salone del Mobile The Supermodel Who Warned the World About Jeffrey Epstein Notizie correlate Salone Raritas al Salone del Mobile 2026 i pezzi unici in fieraAl Salone del Mobile 2026, aperto in questi giorni a Fiera Milano Rho fino al 26 aprile, non c’è solo il consueto panorama di arredi e complementi:... Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sciopero dei mezzi venerdì 24 aprile (nel bel mezzo della Design Week). Orari e linee coinvolte; Sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg. Con ticket da 3 euro non facciamo neanche colazione: scatta lo sciopero nell'hotel di lusso in centro a MilanoFacchini e addetti alle pulizie dell'hotel Rosa Grand di Milano (in piazza Fontana) hanno scioperato nella giornata di martedì 21 aprile ... milanotoday.it Il lusso non basta più: ecco perché il Salone del Mobile di Milano sta cambiando le regole del giocoIn attesa della 64° edizione dell’evento più importante nel mondo, e del mondo, del design, i protagonisti Maria Porro e Claudio Feltrin raccontano le novità. Tra nuovi format, cultura del bello e bus ... msn.com Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy. - facebook.com facebook Iniziato il Salone del mobile a Milano, ma l’immobile chi ce lo mette x.com