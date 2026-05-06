Arezzo si trova in una fase di crisi nel settore calzaturiero, con la produzione ormai sospesa e molti operai senza lavoro o tutele. Le organizzazioni sindacali Cisl e Cgil hanno richiesto un incontro con le autorità regionali per affrontare la situazione. La mancanza di attività ha lasciato numerosi lavoratori senza reddito e senza prospettive di ripresa, evidenziando una situazione di forte difficoltà per il comparto.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Una situazione ormai insostenibile, con lavoratrici e lavoratori senza attività, senza reddito e senza prospettive. Le organizzazioni sindacali CGIL Filctem e CISL Femca, insieme alla RSU aziendale, hanno formalmente richiesto alla Regione Toscana la convocazione urgente del Tavolo Regionale di Unità di Crisi, in verità già aperto da tempo, per affrontare la grave condizione dell’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl. Ad oggi sono circa 30 i dipendenti coinvolti, privi di attività produttiva, senza ammortizzatori sociali attivi e senza retribuzione, con pesanti ricadute sulle famiglie. Una situazione che si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà del comparto moda e, in particolare, del settore calzaturiero del Valdarno, da tempo segnato da una forte instabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi calzaturiero ad Arezzo: produzione ferma, lavoratori senza tutele. Cisl e Cgil chiedono il tavolo regionale di crisi

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