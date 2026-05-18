Alias Srl verso la liquidazione 35 lavoratori senza stipendio da due mesi Fim Fiom e Uilm chiedono un tavolo in Regione

A Bergamo, la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Alias Srl, azienda di Grumello del Monte specializzata nella produzione di arredamento di design, è diventata critica dopo l’annuncio della sua imminente liquidazione. Da due mesi, 35 dipendenti non ricevono lo stipendio e le organizzazioni sindacali di categoria hanno richiesto un incontro in Regione per affrontare la crisi. La società è attualmente in fase di liquidazione, suscitando preoccupazioni tra i lavoratori coinvolti.

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Bergamo. Si fa critica la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Allias Srl, azienda di Grumello del Monte attiva nella produzione di arredamento di design,di cui è stata annunciata la liquidazione. Da ormai due mesi, 35 dipendenti si trovano senza stipendio e sono sospesi in Cassa Integrazione Guadagni a zero ore. Questa misura di sostegno al reddito è però agli sgoccioli: la scadenza è fissata per il prossimo 22 maggio. I sindacati definiscono lo scenario grave e non più sostenibile, evidenziando la necessità di risposte immediate e concrete a tutela del personale coinvolto. Per questa ragione, le sigle territoriali Fim-Cisl... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forestali Titerno-Tammaro, Errico (FI): “Lavoratori senza stipendio da mesi, servono tempi certi”Tempo di lettura: 2 minuti“Una vicenda inaccettabile che colpisce decine di famiglie e mette a rischio servizi essenziali per il territorio”. 7 mesi senza stipendio: i forestali chiedono aiuti urgentiSette mesi di stipendi non pagati hanno portato gli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro a richiedere un intervento immediato...