Cremonini come non lo abbiamo mai visto | l' amore per Caterina Licini nelle foto del backstage E lei gli fa una dedica inaspettata

Cesare Cremonini ha tenuto due concerti al Circo Massimo il 6 e 7 giugno, attirando un vasto pubblico a Roma. Durante il backstage, sono state diffuse foto che mostrano il cantante in momenti intimi e naturali, accompagnati dalla dedica inaspettata di Caterina Licini. Le immagini ritraggono Cremonini in atteggiamenti spontanei, lontano dal palco e dall’immagine pubblica. La dedica di Licini aggiunge un elemento personale alle foto, che sono state condivise sui social network.

Cesare Cremonini ha conquistato il Circo Massimo con due concerti evento andati in scena il 6 e il 7 giugno a Roma. Sul palco, accanto a lui, sono saliti alcuni amici e compagni di viaggio di una vita, da Jovanotti a Valentino Rossi, passando per Elisa e Luca Carboni. A sorprendere davvero il. 🔗 Leggi su Today.it

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