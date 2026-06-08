Il Cremlino ha dichiarato che non è possibile raggiungere un accordo con Kiev dopo le azioni portate avanti dall’Ucraina e sostenute dall’E3. La richiesta di Kiev di riprendere territori e le operazioni militari sono state considerate dalla Russia come atti di terrorismo. La mediazione di Francia, Germania e Gran Bretagna si è conclusa senza risultati, poiché non sono stati trovati compromessi tra le parti.

Quali azioni specifiche di Kiev giustificano l'accusa di terrorismo russa?. Perché la mediazione di Francia, Germania e Gran Bretagna è fallita?. Come influiscono gli attacchi ai minori sullo stallo dei negoziati?. Cosa impedisce concretamente il dialogo richiesto da Zelensky?.? In Breve Peskov cita attacchi contro bambini come causa dello stallo negoziale. E3 comprende Francia, Germania e Gran Bretagna nel sostegno a Zelensky. Mosca monitora azioni del governo di Kiev classificate come terrorismo. Divario procedurale tra mediazione europea e linea dura russa. Il Cremlino respinge la richiesta di negoziati diretti degli E3. Dmitry Peskov ha dichiarato che risulta estremamente complicato ipotizzare il raggiungimento di accordi con il governo di Kiev nelle attuali circostanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremlino: ‘Impossibile un accordo con Kiev’ dopo le spinte dell’E3

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UCRAINA-RUSSIA, DRONI SU MOSCA E ACCORDO TRUMP-PUTIN IMPOSSIBILE | INDELICATO

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