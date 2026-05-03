Iran le Guardie rivoluzionarie | Trump scelga tra operazione impossibile o cattivo accordo

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno diffuso una dichiarazione in cui affermano che il presidente degli Stati Uniti deve scegliere tra un’operazione impossibile o un accordo considerato sfavorevole con l’Iran. La frase fa parte di un comunicato diffuso dall’unità di intelligence dell’istituzione militare iraniana, in un momento di crescente tensione tra i due paesi. La dichiarazione si inserisce in un quadro di intensificata attività diplomatica e militare tra Washington e Teheran.

Nuova tensione sul fronte internazionale tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione dell’unità di intelligence delle Guardie rivoluzionarie, Donald Trump «deve scegliere tra un’operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell’Iran». “Spazio decisionale limitato per Washington” Secondo quanto affermato, «lo spazio decisionale» per gli Stati Uniti e per il loro presidente «è limitato». La presa di posizione arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due Paesi, con segnali di crescente pressione sul piano politico e militare. I riferimenti al contesto internazionale Nella dichiarazione, riportata dall’agenzia...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Iran, le Guardie rivoluzionarie: “Trump scelga tra operazione impossibile o cattivo accordo” L'Iran minaccia l'Europa e attacca Tel Aviv. Trump: Operazione di terra è una perdita di tempo Notizie correlate Leggi anche: Khamenei, l’ayatollah sempre in Iran dal 1989 (che aprì alle Guardie Rivoluzionarie). Il nodo della successione Le Guardie Rivoluzionarie potrebbero diventare più estreme per mantenere il potereMentre la guerra in Iran prosegue, secondo gli analisti, le Guardie Rivoluzionarie potrebbero diventare molto più estreme per mantenere il potere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In Iran comandano i generali delle Guardie Rivoluzionarie (IRCG); Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran: Abbiamo il controllo assoluto sullo Stretto di Hormuz; Iran. Dopo Khamenei il potere resiste: la nuova mappa dei vertici tra guerra e successione; Chi governa davvero in Iran? L’inchiesta del New York Times. Iran, le Guardie rivoluzionarie: Trump scelga tra operazione impossibile o cattivo accordoNuova tensione sul fronte internazionale tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione dell’unità di intelligence delle Guardie rivoluzionarie, Donald Trump «deve scegliere tra un’operazione impossibil ... gazzettadelsud.it Iran, Guardie Rivoluzionarie: Siamo pronti a difendere il PaeseCresce la tensione in Medio Oriente dopo le nuove dichiarazioni delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, che rivendicano la propria capacità di risposta contro Stati Uniti e Israele ... interris.it L’Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 14 punti non solo per prolungare il cessate il fuoco, ma per porre definitivamente fine alla guerra. La risposta di Donald Trump è netta: https://fanpa.ge/MRTKo - facebook.com facebook La premio Nobel detenuta in Iran @nargesfnd in pericolo di vita @Corriere x.com