Il presidente ha dichiarato che la fine del conflitto è vicina, ma solo dopo un accordo con Kiev. Restano ancora questioni aperte su chi possa svolgere il ruolo di mediatore tra le parti in un luogo neutro. Kiev ha ripetutamente rifiutato di incontrare il leader a Mosca, sottolineando la mancanza di disponibilità a negoziare direttamente con la controparte. Le discussioni continuano per trovare una soluzione che possa mettere fine alle ostilità.

? Domande chiave Chi potrebbe mediare tra Putin e Zelensky in un luogo neutro?. Perché Kiev rifiuta categoricamente di incontrare lo zar a Mosca?. Quale figura politica europea propone Putin per gestire i negoziati?. Come cambieranno i rapporti tra Russia e NATO dopo l'accordo?.? In Breve Zelensky rifiuta Mosca, proponendo Medio Oriente, Europa o Stati Uniti come sedi neutrali.. Leshchenko e Ushakov gestiscono le comunicazioni indirette tra le parti in conflitto.. Putin propone l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come mediatore per l'Europa.. Robert Fico funge da tramite per trasmettere i messaggi di Zelensky al Cremlino.. Il 9 maggio 2026, durante la celebrazione della Parata della Vittoria trascorsa senza incursioni ucraine, Vladimir Putin ha dichiarato che la risoluzione del conflitto in Ucraina è ormai prossima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin: la fine della guerra è vicina, ma solo dopo un accordo con Kiev

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