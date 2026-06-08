Craft Surfing si chiude alla Planettiana di Jesi | le botteghe marchigiane come spazi vivi di cultura e relazione

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno si è conclusa alla Biblioteca Planettiana di Jesi la seconda edizione di Craft Surfing, progetto promosso da CNA con il supporto della Regione Marche. L'iniziativa, che ha attraversato tutte e cinque le province marchigiane, ha coinvolto quattordici botteghe locali. La manifestazione si è svolta in spazi culturali e di relazione, contribuendo a valorizzare le botteghe come luoghi di cultura e scambio.