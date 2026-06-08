Craft Surfing si chiude alla Planettiana di Jesi | le botteghe marchigiane come spazi vivi di cultura e relazione
Venerdì 5 giugno si è conclusa alla Biblioteca Planettiana di Jesi la seconda edizione di Craft Surfing, progetto promosso da CNA con il supporto della Regione Marche. L'iniziativa, che ha attraversato tutte e cinque le province marchigiane, ha coinvolto quattordici botteghe locali. La manifestazione si è svolta in spazi culturali e di relazione, contribuendo a valorizzare le botteghe come luoghi di cultura e scambio.
JESI - Si è conclusa venerdì 5 giugno alla Biblioteca Planettiana di Jesi la seconda edizione di Craft Surfing, il progetto di CNA realizzato con il contributo della Regione Marche che anche in questa edizione ha attraversato tutte e cinque le province marchigiane, coinvolgendo quattordici. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Jesi, la biblioteca Planettiana entra nella rete nazionale contro la violenza di genereLa biblioteca Planettiana di Jesi è stata inserita nella rete nazionale contro la violenza di genere.
Jesi si accende con la cultura: sabato percorsi guidati e tesori svelatiJesi si prepara a vivere una giornata dedicata alla cultura, con una serie di percorsi guidati pensati per scoprire i tesori nascosti della città.
Temi più discussi: Craft Surfing, a Jesi l’evento finale del progetto CNA che racconta l’artigianato contemporaneo; Craft Surfing chiude a Jesi: il progetto CNA racconta l'artigianato contemporaneo delle Marche; Reggio Emilia, Elrow Town torna di nuovo a far ballare Campovolo; Santa Maria Nuova: cittadinanza onoraria a Elio Bora nel giorno della Festa della Repubblica.
TERRITORIO - CNA - Venerdì 5 giugno alle 17, nella Biblioteca Planettiana di Jesi Craft Surfing, a Jesi l’evento finale del progetto CNA che racconta l’artigianato contemporaneo Una sartoria di Chiaravalle che apre le porte a chi crea bijoux a Fermo. Una cera facebook
Jesi Craft Surfing, Planettiana punto d’arrivo del viaggio tra botteghe marchigianeDomani venerdì 5 giugno confronto pubblico con artigiani, istituzioni e Lucrezia Ercoli per raccontare il saper fare, scambi creativi e territorio ... qdmnotizie.it
'Craft Surfing', il progetto che unisce le botteghe marchigianeCraft Surfing, si chiama così il progetto ideato da Cna Marche giunto alla sua seconda edizione, che vede artigiani ospitare colleghi di altre città marchigiane e che domani approderà a Pesaro. La ... ansa.it