Jesi si accende con la cultura | sabato percorsi guidati e tesori svelati
Jesi si prepara a vivere una giornata dedicata alla cultura, con una serie di percorsi guidati pensati per scoprire i tesori nascosti della città. L’evento si svolge sabato e offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare luoghi storici e opere d’arte, accompagnati da guide specializzate. La manifestazione mira a coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo la conoscenza del patrimonio locale attraverso visite tematiche e approfondimenti culturali, nel rispetto delle normative vigenti.
Jesi (Ancona), 20 maggio 2026 – In un’epoca profondamente segnata da frammentazioni, tensioni geopolitiche e complessità globali, la cultura rivendica con forza il suo ruolo originario, facendosi spazio di incontro, inclusione e dialogo interculturale. Sabato prossimo, 23 maggio, torna l'atteso appuntamento con la Notte Europea dei Musei e la città di Jesi risponde presente partecipando attivamente all'iniziativa in qualità di capofila della sua collaudata Rete Museale Urbana. Il filo conduttore scelto per l'edizione 2026, promosso da Icom, è di forte impatto sociale e recita "Musei che uniscono in un mondo diviso". L'evento, che gode dell’autorevole patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’Icom, si inserisce nella più ampia cornice regionale del Grand Tour Musei, in programma dal 18 al 24 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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