Jesi si accende con la cultura | sabato percorsi guidati e tesori svelati

Jesi si prepara a vivere una giornata dedicata alla cultura, con una serie di percorsi guidati pensati per scoprire i tesori nascosti della città. L’evento si svolge sabato e offre ai partecipanti l’opportunità di esplorare luoghi storici e opere d’arte, accompagnati da guide specializzate. La manifestazione mira a coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo la conoscenza del patrimonio locale attraverso visite tematiche e approfondimenti culturali, nel rispetto delle normative vigenti.

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