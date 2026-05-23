Jesi la biblioteca Planettiana entra nella rete nazionale contro la violenza di genere

Notizia in breve

La biblioteca Planettiana di Jesi è stata inserita nella rete nazionale contro la violenza di genere. Questa iniziativa mira a rafforzare le azioni di prevenzione e assistenza attraverso la collaborazione tra enti pubblici e istituzioni culturali. La partecipazione permette di condividere risorse e informazioni per sensibilizzare il pubblico e supportare le vittime. La rete nazionale si propone di coordinare interventi e promuovere campagne di sensibilizzazione a livello nazionale.