Jesi la biblioteca Planettiana entra nella rete nazionale contro la violenza di genere
La biblioteca Planettiana di Jesi è stata inserita nella rete nazionale contro la violenza di genere. Questa iniziativa mira a rafforzare le azioni di prevenzione e assistenza attraverso la collaborazione tra enti pubblici e istituzioni culturali. La partecipazione permette di condividere risorse e informazioni per sensibilizzare il pubblico e supportare le vittime. La rete nazionale si propone di coordinare interventi e promuovere campagne di sensibilizzazione a livello nazionale.
Jesi (Ancona), 23 maggio 2026 - Il Comune di Jesi compie un passo significativo nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione della parità. L'amministrazione comunale ha ufficializzato l'adesione al progetto nazionale di rete “I Rifugi” con entrambe le sedi della sua Biblioteca Planettiana: la sede centrale di Palazzo della Signoria e la Sezione Ragazzi, situata nel cuore del quartiere San Giuseppe. Il percorso, avviato su impulso dell’Assessorato alla Cultura con una delibera di Giunta dello scorso dicembre, trasformerà le biblioteche cittadine in veri e propri presidi di consapevolezza, luoghi sicuri in cui trovare un primo supporto, ascolto e le indicazioni necessarie per indirizzare le donne verso i centri antiviolenza attivi sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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