Covid Buonguerreri FdI | ‘sospensioni dei non vaccinati illegittime sentenza lo dimostra’

Una sentenza ha stabilito che le sospensioni dal lavoro dei non vaccinati contro il Covid sono illegittime. La decisione si basa su un giudizio legale che ha evidenziato come le restrizioni siano state applicate senza fondamento legale. In passato, il governo aveva sospeso i lavoratori che non avevano ricevuto il vaccino, sostenendo che fosse una misura necessaria. La sentenza dimostra che tali sospensioni sono state adottate senza una giustificazione giuridica valida.

“L’obbligo vaccinale non poteva ledere i diritti dei lavoratori. La sentenza della Corte di Appello di Bologna, sezione Lavoro, che ha condannato la Ausl Romagna a pagare la retribuzione non percepita di un dipendente di Cesena privato del proprio stipendio per 11 mesi perché non si era sottoposto al vaccino anti-Covid, lo conferma. Il dipendente, non lavorando a stretto contatto con i malati, avrebbe potuto continuare a lavorare senza procurare alcun danno alla collettività. Il governo dell’epoca ha negato il diritto al lavoro sulla base di un ricatto morale privo di basi scientifiche perché è emerso chiaramente dai lavori di commissione Covid che il vaccino non impediva il contagio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Sospensioni non vaccinati illegittime, c'è la sentenza!

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