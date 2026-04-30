Movimento Consumatori diffida Netflix | Clausole illegittime del contratto per non rispettare la sentenza

Il Movimento Consumatori ha inviato una diffida a Netflix riguardo alle ultime modifiche nei termini di abbonamento, segnalando la presenza di clausole poco chiare nel contratto. La richiesta mira a far rispettare una sentenza precedente, che ha stabilito l’illegittimità di alcune disposizioni. La questione riguarda specificamente le condizioni contrattuali aggiornate, che secondo l’associazione potrebbero non essere conformi alle norme sulla trasparenza e sulla corretta informazione ai consumatori.

Movimento Consumatori ha annunciato di aver inviato una diffida a Netflix per presenza di clausole poco trasparenti nei nuovi aggiornamenti degli abbonamenti. Secondo l'associazione la piattaforma intenderebbe aggirare la sentenza sugli aumenti, già giudicati illegittimi dal tribunale.🔗 Leggi su Fanpage.it Disattivare Netflix in 1 minuto senza perdere l’accesso #tutorial Notizie correlate Leggi anche: Crisi voli estivi, Massimiliano Dona di Unione Consumatori: “Rimborsi dovuti, dalle compagnie richieste illegittime” Leggi anche: Netflix non vuole rimborsare gli abbonati: il Movimento Consumatori annuncia una nuova battaglia legale Approfondimenti e contenuti Si parla di: Abbonato Netflix dal 2017? Potresti avere diritto a un rimborso di 500 euro (ecco come). Netflix, doccia fredda per gli utenti: la decisione sui rimborsi fa esplodere il caso. Ma emergono i primi sospettiA seguito della sentenza di Roma, Netflix ribadisce la propria posizione sui rimborsi mentre il Movimento Consumatori annuncia ulteriori azioni legali. libero.it Nessun rimborso da Netflix per i rincari degli abbonamenti: class action per 200mila utentiObiettivo, far ottenere fino a 500 euro a chi ha subito i rialzi che il Tribunale di Roma ad aprile aveva considerato illegittimi. Ci lavora Movimento ... repubblica.it