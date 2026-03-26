Covid lo scienziato | I lockdown furono inutili e dannosi FdI | La Costituzione fu calpestata da chi oggi la difende

Uno scienziato ha dichiarato che i lockdown adottati durante la pandemia sono stati inutili e dannosi, evidenziando che l’Organizzazione mondiale della sanità aveva consigliato di seguire l’esempio della Cina. La stessa organizzazione ha riconosciuto che la comunità scientifica non si è espressa in modo unanime sul tema, e che sono state censurate le opinioni contrarie alle misure restrittive adottate. Nel frattempo, un partito politico ha accusato alcuni esponenti di aver violato la Costituzione nel sostenere tali misure.

“La raccomandazione dell’Oms era quella di copiare la Cina e il suo lockdown, una misura verso la quale non c’è stato un consenso davvero unanime tra la comunità scientifica, tanto che vi è stata una notevole censura verso chi si opponeva a queste misure”. A dirlo è uno scienziato di fama internazionale, Jay Bhattacharya, nominato da Donald Trump direttore del National Institutes of Health ed ex professore di medicina all’Università di Stanford. L’esperto, noto per posizioni eterodosse che disarticolano la narrazione pandemica, si è collegato in audizione con la commissione Covid. La censura verso gli scienziati non allineati. “La censura dell’amministrazione Biden nei social media fu molto forte”, ha aggiunto lo scienziato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Covid, lo scienziato: “I lockdown furono inutili e dannosi”. FdI: “La Costituzione fu calpestata da chi oggi la difende” Articoli correlati Covid, la scienza accusa i lockdown: hanno compromesso le capacità cognitive dei bambini. FdI: “Avevamo ragione”I lockdown hanno rallentato lo sviluppo di importanti capacità cognitive dei bambini. Leggi anche: Sicurezza, arriva lo “scudo FdI”: processi agli agenti solo su richiesta del ministro. La rivoluzione che protegge chi ci difende Contenuti utili per approfondire Covid lo scienziato I lockdown furono... Temi più discussi: Covid. Buonguerrieri (FdI): Da lockdown danni che paghiamo ancora oggi; Pippo Franco rinviato a giudizio, falsi certificati medici per avere il green pass: con lui anche la moglie e il figlio; Lockdown disastrosi, vaccini inefficaci. Verità in commissione; FDI - FRATELLI D'ITALIA: COVID. BUONGUERRIERI (FDI): DA LOCKDOWN DANNI CHE PAGHIAMO ANCORA OGGI. Green pass? Un falso scientifico. E il lokdown ha aumentato i morti: le clamorose rivelazioni del luminare USA in Commissione CovidL’audizione svoltasi ieri presso la Commissione Covid si è rivelata uno dei passaggi più rilevanti nel processo di revisione delle decisioni adottate durante l’emergenza sanitaria. Al centro dell’atte ... strettoweb.com Covid, lo scienziato demolisce la terapia domiciliare paracetamolo e vigile attesaLo pneumologo Petrosillo in commissione d'inchiesta: Serviva un saturimetro in ogni casa. Ma la politica scelse una scorciatoia che Speranza ha difeso fino al Consiglio di Stato Durante la pandemia ... ilgiornale.it Dei 296 mila studenti in più rispetto al pre-Covid, ben 189 mila si trovano negli atenei online. UniPegaso secondo ateneo dopo Roma Sapienza - facebook.com facebook