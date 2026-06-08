Cos’ha davvero Sinner Il campione in ospedale l’esito degli esami è appena arrivato

Jannik Sinner è stato portato in ospedale dopo aver accusato un malore al Roland Garros. Dopo alcuni giorni di riposo in Sardegna, questa mattina si è sottoposto a una serie di esami medici presso il San Raffaele di Milano. Sono stati comunicati i risultati degli accertamenti, ma al momento non sono stati resi noti dettagli specifici.

Dopo il malore accusato al Roland Garros e i giorni di recupero trascorsi in Sardegna, Jannik Sinner si è sottoposto questa mattina a una serie di accertamenti medici programmati all’ospedale San Raffaele di Milano. Il numero uno del mondo ha scelto di approfondire le cause del problema fisico che ne aveva compromesso il cammino nello Slam parigino. Gli esami clinici, secondo quanto riferito, sono stati ritenuti necessari per comprendere l’origine del malessere accusato durante il match contro Juan Manuel Cerundolo, una condizione che aveva contribuito alla sorprendente eliminazione del campione azzurro. L’obiettivo resta quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, il principale appuntamento della stagione sull’erba. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SINNER, SCATTA IL PIANO WIMBLEDON: ESAMI MEDICI, RIPOSO ASSOLUTO E ALLENAMENTI GRADUALI!

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#ugdp #Cacciari #Sinner ha tirato davvero troppo la corda, non puo’ fare sei tornei di fila tirando la corda così per forzauno si rompe. Il problema è fisico non mentale, e’ evidente. Anche il suo staff avrebbe dovuto dirglielo, doveva ritirarsi subito. x.com

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Berrettini È stato davvero difficile perché pensavo che non fosse la cosa giusta. Ma soprattutto perché l'ho fatto molte volte, e sono stanco di ritirarmi. Non volevo che il torneo finisse così. reddit

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