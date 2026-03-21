Napoli-Milan Leao salta il big match? È arrivato l’esito degli esami

Leao si è sottoposto a degli esami dopo aver accusato un problema fisico. Il risultato degli esami determinerà se potrà prendere parte alla prossima partita contro il Torino. Il Napoli ha recentemente vinto contro il Cagliari, consolidando la sua posizione in classifica, mentre il Milan aspetta di conoscere l’esito degli esami per capire se potrà contare sul giocatore.

Il Napoli ha superato il Milan in classifica grazie alla vittoria di ieri sul Cagliari. I rossoneri, tuttavia, hanno la possibilità di effettuare il controsorpasso battendo il Torino. Subito dopo la sosta, poi, la formazione di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri si affronteranno in uno scontro diretto che dirà molto sul finale di stagione di entrambe. Rafa Leao non ci sarà contro i granata, ma dovrebbero tornare a disposizione durante la pausa per le nazionali. Milan, sospiro di sollievo per Leao: contro il Napoli ci sarà. Come annunciato ieri, alla vigilia del match tra Milan e Torino, Rafa Leao non verrà convocato a causa di un problema all’adduttore destro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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