Milan arrivato l’esito degli esami di Leao | ecco come sta l’attaccante rossonero | PM News

Rafael Leao, attaccante del Milan nato nel 1999, ha effettuato questa mattina gli esami medici per un fastidio all’adduttore destro. L’esito degli esami ha confermato la presenza di un problema che lo costringerà a saltare la partita contro il Torino. Leao si è sottoposto agli accertamenti presso una struttura medica specializzata. Il calciatore non sarà quindi disponibile per la prossima gara della squadra.

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, salterà Milan-Torino, partita in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro' e valevole per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026, per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore destro. Motivo per cui, in mattinata, ha svolto degli esami strumentali per accertare l'entità del suo problema. Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, la risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso la presenza di lesioni. Leao, pertanto, dovrebbe tornare in campo con il Diavolo direttamente dopo la sosta Nazionali, allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli per il lunedì di Pasquetta (6 aprile alle ore 20:45). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, arrivato l’esito degli esami di Leao: ecco come sta l’attaccante rossonero | PM News Articoli correlati Leggi anche: Milan, ottime notizie per Allegri: ecco l’esito degli esami di Gabbia | PM News Leggi anche: Bologna-Milan: pullman rossonero arrivato allo stadio | PM News Aggiornamenti e notizie su Milan arrivato l'esito degli esami di... Temi più discussi: Ultim’ora – Milan, l’esito degli esami di Bartesaghi e cosa filtra per l’Inter! E su Gimenez…; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lazio, per il futuro di Maldini è decisiva la Coppa Italia: tutti i dettagli; Riscatto o ritorno in Premier? L'esperto di mercato svela il piano del Milan per Fullkrug. Breaking – Milan, buone notizie per Leao: l’esito degli esami e i tempi di recuperoÈ arrivato l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafael Leao dopo lo stop di ieri in allenamento. Ecco la comunicazione da parte del Milan. msn.com Infortunio Leao: l’esito degli esami e i tempi di recuperoInfortunio Leao – Tiene banco per il Milan il nuovo infortunio di Leao. Problema muscolare per l’esterno portoghese, che darà forfait nell’imminente impegno contro il Torino. L’assenza di Leao nella ... fantamaster.it Le formazioni ufficiali di #JuvePrimavera #Milan Segui qui il live facebook #Milan a caccia di gol: occhi anche su #Castro x.com