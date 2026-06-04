Mini-reattori e generatori avanzati l’Italia punta sul nucleare tascabile Tempi e dubbi della ‘rivoluzione’ energetica

Notizia in breve

Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di sviluppare mini-reattori e generatori nucleari di dimensioni ridotte, considerandoli una componente chiave per il futuro energetico. La decisione arriva in un momento di discussioni sui tempi e sulle modalità di implementazione di questa tecnologia, che rappresenta una possibile rivoluzione nel settore. La proposta prevede l’utilizzo di sistemi più compatti rispetto ai reattori tradizionali, ma restano ancora da definire i tempi di realizzazione e le modalità di approvazione.