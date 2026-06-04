Mini-reattori e generatori avanzati l’Italia punta sul nucleare tascabile Tempi e dubbi della ‘rivoluzione’ energetica

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di sviluppare mini-reattori e generatori nucleari di dimensioni ridotte, considerandoli una componente chiave per il futuro energetico. La decisione arriva in un momento di discussioni sui tempi e sulle modalità di implementazione di questa tecnologia, che rappresenta una possibile rivoluzione nel settore. La proposta prevede l’utilizzo di sistemi più compatti rispetto ai reattori tradizionali, ma restano ancora da definire i tempi di realizzazione e le modalità di approvazione.

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Roma, 4 giugno 2026 – “Un passo importante per il futuro energetico del Paese”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha commentato il via libera della Camera al disegno di legge delega sull’ energia nucleare sostenibile (approvato oggi con 155 sì, 86 no e 8 astenuti). Tante le novità contenute nel testo, che ora passa all’esame del Senato, dallo smantellamento degli impianti già presenti sul territorio nazionale alla possibilità per i comuni di candidarsi a ospitare i nuovi siti. Il ddl, come si legge nella relazione introduttiva, mira a intervenire nell’ambito della produzione di energia da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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