Iberdrola nuovo progetto eolico Capacità di generazione in Italia fino a 450 MW

Iberdrola ha annunciato l'acquisizione di un impianto eolico in Italia con una capacità di generazione fino a 450 megawatt. L'azienda ha concluso un accordo per questa operazione, che riguarda un progetto eolico già esistente nel paese. La nuova capacità si aggiunge alle attività di produzione energetica dell'azienda nel settore delle energie rinnovabili. La notizia conferma l'interesse di Iberdrola nel rafforzare la propria presenza nel mercato italiano dell'energia pulita.

ROMA (ITALPRESS) – Iberdrola ha raggiunto un accordo per acquisire un impianto eolico con una capacità installata di 40 MW, situato in Basilicata, da Belenergia, gruppo italiano attivo nelle energie rinnovabili, e da RGreen Invest, società di investimento francese specializzata in infrastrutture verdi nel settore della transizione energetica. L'asset, entrato in esercizio nel 2018 e beneficiario di un regime di incentivazione di lungo termine che garantisce flussi di cassa stabili, è situato nelle immediate vicinanze del Complesso Lucania, dove Iberdrola sta sviluppando diversi impianti, tra cui l'impianto fotovoltaico Montelungo (20 MW), attualmente in costruzione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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