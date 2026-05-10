Quattro Comuni al voto in provincia di Ancona Ultimo test prima delle elezioni politiche del 2027

Domenica 24 e lunedì 25 maggio, in provincia di Ancona, quattro Comuni si apprestano a eleggere i nuovi sindaci e le rispettive amministrazioni comunali. Le consultazioni si svolgeranno in due giorni, coinvolgendo cittadini chiamati a votare per il rinnovo delle cariche locali. Questa tornata rappresenta l’ultimo appuntamento elettorale prima delle elezioni politiche del 2027.

PROVINCIA DI ANCONA – E così saranno quattro i Comuni della provincia di Ancona che domenica 24 e lunedì 25 maggio saranno chiamati alle urne per il rinnovo delle rispettive amministrazioni. Tra chi sogna di essere confermato sindaco e chi spera di tornare a governare la propria città, si.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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