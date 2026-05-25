A Venezia, il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali del 2026, mentre il centrosinistra ha mantenuto i feudi storici. Le urne hanno visto una partecipazione elevata e un risultato che ha premiato le forze di governo locali. In alcune città, invece, il centrosinistra ha riconfermato il proprio ruolo storico, consolidando il proprio consenso. I risultati segnano un passaggio importante in vista delle elezioni politiche.

Il quadro politico italiano che emerge dalle ultime elezioni comunali del 2026 delinea un panorama amministrativo in forte fermento, caratterizzato da sfide cruciali che ridisegnano la geografia dei poteri locali. La tornata elettorale ha chiamato alle urne oltre 6,6 milioni di cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario e in tre regioni a statuto speciale, concentrando l’attenzione pubblica in particolare su 18 capoluoghi significativi, tra cui spiccano un capoluogo di regione e ben 17 capoluoghi di provincia. Questo appuntamento con le urne rappresenta l’ultimo vero banco di prova generale e l’ultimo grande test politico prima delle elezioni politiche previste per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Comunali 2026, l’ultimo test prima delle politiche premia il centrodestra a Venezia e il centrosinistra nei feudi storici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francia, la politica degli estremi | Falò | RSI Info

Notizie e thread social correlati

Comunali 2026, afflunza in calo al 14,7%: il dato alle 12 e il precedente. Oggi e domani alle urne 6,3 milioni di elettori: i “test” prima delle PoliticheAlle 12, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali si è attestata al 14,7 per cento, secondo i dati raccolti da quasi tutte le sezioni.

Comunali 2026, oggi e domani alle urne 6,3 milioni di elettori: i “test” prima delle Politiche. In quali città si vota e dove c’è anche VannacciOggi e domani si svolgono le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani, coinvolgendo circa 6,3 milioni di elettori.

Temi più discussi: Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 2026 - Conclusione; Amministrative 2026: affluenza e risultati delle elezioni comunali; Elezioni comunali 2026: sfida aperta e test nazionale per Meloni e Schlein, ecco le città chiave del voto.

Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al 1° turno x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro, a Salerno vittoria di De Luca. Meloni: Vincere a Venezia sarebbe miracoloLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it

Elezioni Comunali 2026, i risultati a EnnaI risultati delle elezioni Comunali 2026 a Enna: tre i candidati in corsa, con un ex Pd in quota centrodestra. meridionews.it