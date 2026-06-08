Cosa sappiamo sul futuro di Red Zone Etoile 54 Lido Sailor' s Gli scenari per gli ex templi della notte

Gli ex locali della movida perugina, come Red Zone, Etoile 54, Lido e Sailor's, sono oggi in rovina o demoliti. Alcuni edifici sono lasciati in stato di abbandono, altri sono stati completamente smantellati. I locali, un tempo punti di ritrovo, sono ormai solo ricordi e macerie. Le strutture vuote si trovano in diverse fasi di degrado, con poche tracce delle attività che vi si svolgevano in passato.

Macerie e ricordi, è quanto emerge dal viaggio nei luoghi storici della movida perugina, tra architetture abbandonate o abbattute e l’oblio dei locali da ballo.La memoria degli spazi della notte, della musica e del divertimento sopravvive in forma frammentaria tramite testimonianze orali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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