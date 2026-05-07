Cabal bocciato da Spalletti | Lucio non gli ha mai perdonato Istanbul Gli scenari per il futuro

Spalletti ha deciso di non contare più su Cabal, scartandolo definitivamente. La decisione è legata a un episodio avvenuto durante la partita di Istanbul, che ha lasciato un'impressione negativa nel tecnico. Lucio, il difensore colombiano, non ha mai superato quell’evento e questo ha influenzato le sue possibilità di restare in rosa. Ora si apre uno scenario diverso per il futuro del calciatore, con molte decisioni ancora da prendere.

di Mauro Munno del difensore colombiano. L’avventura di Juan Cabal alla Juventus sembra essere giunta al capolinea. L’esterno colombiano è reduce da una stagione estremamente deludente, pesantemente condizionata dal difficile recupero dopo la rottura del legamento crociato e da successivi problemi fisici che lo tengono tuttora ai box. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il punto di rottura definitivo con Luciano Spalletti è avvenuto a Istanbul: l’ingenua espulsione per doppia ammonizione ha compromesso il cammino bianconero in Champions League, spingendo il tecnico a bocciare il giocatore, ritenuto non idoneo agli standard della nuova Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabal bocciato da Spalletti: Lucio non gli ha mai perdonato Istanbul. Gli scenari per il futuro Notizie correlate Calciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estateCalciomercato Atalanta, clamoroso Ahanor: il Real Madrid ha posato gli occhi sul difensore! Qual è la situazione e gli scenari per l’estate Gasperini... Padovan analizza Galatasaray Juve: «Ingresso di Cabal sbagliato, l’assenza di Bremer ha condizionato Kelly che è un mediocre. Futuro Spalletti? Dico questo» Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Una raccolta di contenuti Juve, Cabal in uscita: il cartellino del colombiano si è svalutatoAttualmente fermo ai box per infortunio, Juan Cabal, difensore classe 2001 della nazionale colombiana, pare essere destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione. Come riportato ... tuttojuve.com Juventus, nuovo stop prima dell’Atalanta: cinque assenze per SpallettiIntanto alla Continassa la squadra bianconera ha continuato gli allenamenti in vista del delicato match di domani sera contro l’Atalanta, altro crocevia nella rincorsa al quarto posto per la ‘Vecchia ... calciomercato.it