Cosa penso dell’appello di Picierno ai riformisti

Da formiche.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bipolarismo italiano attraversa il suo momento più critico dalla nascita della Seconda Repubblica. Le tensioni tra le forze politiche sono evidenti, con divisioni profonde che si riflettono nel dibattito pubblico. Le fazioni si confrontano su riforme e alleanze, mentre i partiti cercano di mantenere coesione interna. La situazione rimane instabile, con poche certezze sul futuro immediato del sistema politico.

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Il bipolarismo italiano sta vivendo probabilmente il momento più difficile dell’intera stagione della Seconda Repubblica. Proprio mentre il Paese è chiamato a confrontarsi con profondi cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici, emergono con evidenza tutti i limiti di un sistema politico sempre meno capace di interpretare il cambiamento e di governarlo. L’uscita di Pina Picierno dal PD ed il suo appello ai riformisti e liberali tutti a unirsi per superare il bipolarismo è assai significativo dei possibili cambiamenti futuri. La promessa dell’alternanza, che avrebbe dovuto garantire stabilità e chiarezza programmatica, si è progressivamente logorata. 🔗 Leggi su Formiche.net

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